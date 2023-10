شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يطلق مشروع توزيع مواد إيوائية لمتضرري الفيضانات بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية للمتضررين من الفيضانات بأقاليم البنجاب والسند وخيبر بختونخواه وبلوشستان وجيلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية للعام 2023م-2024م، استفاد منها 350 ألف فرد.

حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني أنيق أحمد، ومدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني، وعدد من المسؤولين، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة إسلام آباد.

وأكد السفير نواف المالكي أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- واستمراراً للدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في باكستان، مضيفًا أن هذه المساعدات تجسد حرص القيادة الحكيمة على الوقوف مع الشعب الباكستاني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن.

#اسلام_آباد | دشن سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى #باكستان الاستاذ/ نواف المالكي مشروع الكسوة الشتوية في باكستان، والمقدمة من @KSRelief وبحضور وزير الشؤون الدينية المؤقت السيد/أنيق احمد، ويأتي ذلك استمراراً لعدة برامج وأنشطة يقدمها مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية pic.twitter.com/oclavCZKvS — السفارة في باكستان - سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK) October 6, 2023

أربع مراحل للمشروع

This is a Twitter Status | دشن سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى This is a Twitter Status الاستاذ/ نواف المالكي مشروع الكسوة الشتوية في باكستان، والمقدمة من This is a Twitter Status وبحضور وزير الشؤون الدينية المؤقت السيد/أنيق احمد، ويأتي ذلك استمراراً لعدة برامج وأنشطة يقدمها مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية This is a Twitter Status— السفارة في باكستان - سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK)

من جانبه أوضح مدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد العثماني أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على أربع مراحل، وسيتم توزيع الحقائب الإيوائية والشتوية في 27 منطقة بالأقاليم المستهدفة.

بدوره أعرب وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان أنيق أحمد، نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني عن الشكر والتقدير لقيادة وحكومة المملكة على الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه للمتضررين في باكستان، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة لديه خبرة كبيرة في التعامل مع احتياجات المتضررين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساندة العمل الإنساني بالدول والشعوب المتضررة و المنكوبة في مختلف دول العالم، والإسهام في رفع معاناة المحتاجين أينما كانوا.