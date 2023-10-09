السعودية | شركة ذاخر للتطوير تحصل على جائزة “أفضل مطور عقاري للبنية التحتية” ضمن فئة العقارات في جوائز البناء والبنية التحتية السعودية لعام 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصلت شركة ذاخر للتطوير على جائزة “أفضل مطور عقاري للبنية التحتية” ضمن فئة العقارات في جوائز البناء والبنية التحتية السعودية لعام 2023 التي أقيمت في الرياض، المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات القمة السعودية الثانية للبناء والبنية التحتية. واستلم الجائزة المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير.

وفي هذه المناسبة قال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي: “نحن فخورون بتلقي هذ الجائزة التي تأتي كدليل على الدعم والثقة بجهودنا في شركة ذاخر للتطوير، وتميزنا في مجال البناء والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية كما نطمح دائما للمزيد من النجاحات”.

تم الإعلان عن الجائزة ضمن حفل تم تنظيمه بحضور كبار رجال الأعمال في السعودية والمنطقة للنسخة الثانية لجوائز البناء والبنية التحتية السعودية، من قطاعات متعددة بما في ذلك التطوير العقاري، الضيافة، الطاقة وغيرها.

ويدعم مشروع “ذاخر مكة” رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون وفنادق هيلتون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.