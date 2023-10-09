شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. رابطة دوري روشن تفجر مفاجأة بشأن زيادة المحترفين في الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية سعودية مفاجأة جديدة بشأن دراسة زيادة عدد اللاعبين المحترفين في قوائم أندية الدوري هناك في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية السعودية أن زيادة عدد اللاعبين المحترفين في قوائم أندية الدوري هناك في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، تم رفضه.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن هناك اجتماعًا عُقد يوم الإثنين الماضي لمناقشة زيادة عدد المحترفين الأجانب في قائمة كل فريق بدوري روشن من 8 إلى 10 لاعبين.

وعلى الجانب الأخر زعمت تقارير صحفية أيضًا، أن تطبيق هذا القرار سيكون في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صحيفة الرياضية تكشف قرار رابطة دوري روشن

وكشفت صحيفة "الرياضية" ذكرت في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، قرار رابطة دوري روشن بشأن قرار زيادة عدد اللاعبين المحترفين في الأندية السعودية.

وأكدت الصحيفة السعودية أنه من المستبعد أن تعتمد رابطة دوري روشن قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية بدءًا من انتقالات يناير.

وتابعت صحيفة الرياضية، أن رابطة دوري روشن، طلبت من الأندية السعودية تقديم مقترحاتها بشأن العدد المناسب للاعبين المحترفين في القائمة، لتطبيقها في المواسم المقبلة.

وأختتمت الصحيفة، إن كارلو نهرا، الرئيس التنفيذي للعمليات في رابطة دوري روشن، أرسل خطابًا إلى الأندية، طالب فيه بتحديد العدد المناسب للاعبين المحترفين، مع ذكر الأسباب، على أن تتلقى الرابطة ردًا في موعد أقصاه غدًا الثلاثاء.