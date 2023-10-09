شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير النصر تهاجم لاعبها بعد ارتدائه وشاح نادي اخر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شنت جماهير نادي النصر السعودي هجومًا كبيرًا على الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط الفريق الأول، بعد ظهوره بوشاح ناديه السابق لانس الفرنسي.

وانضم سيكو فوفانا صاحب الـ 28 عاما، من نادي لانس خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلى قلعة العالمي، بعد أن أمضى ثلاثة مواسم مع النادي الفرنسي.

ووسط ترحيب جماهيري كبير من جماهير لانس بلاعبهم السابق ولاعب النصر الحالي، لعب فوفانا، أمس الأحد، ضربة بداية انطلاق مباراة لانس ضد ليل، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بالجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وعقب مباراة لانس وليل، نشر متوسط ميدان نادي النصر سيكو فوفانا، عبر حسابه الرسمي على موقع الصورانستجرام، صورة تعليقا على تواجده بملعب ناديه السابق مرتديا وشاح لانس الفرنسي.

جماهير النصر تهاجم فوفانا

وكتب متوسط ميدان نادي النصر السعودي على الصورة التي نشرها: "المكان الذي يوجد في القلب".

كلمات سيكو فوفانا وحمله شعار لانس الفرنسي، اثار غضب الجماهير النصراوية، لافته إلى أن هذا السلوك غير احترافي بأن يحمل اللاعب وشاح ناديه السابق رغم عقده مع فريق النصر.