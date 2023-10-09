شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق جزاءات المخالفات البلدية المحدثة الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر، العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة. وذلك في مخالفات: الأنشطة التجارية، المنشآت الصحية، إتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، اللوحات الدعائية والاعلانية، الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومحطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، والبيع ، والمباني.

وأوضحت الوزارة بأنه بعد تطبيق الجزاء للمرة الأولى، وذلك لكل من المخالفات الجسيمة غير الموضح بها مهل تصحيحية، وكذلك للمخالفات غير الجسيمة لكل من الأنشطة (التجارية، النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، والطرق والشوارع، البناء، محطات الوقود، اللوحات الدعائية والإعلانية، الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من مبيعات التبغ)، فإنه يطبق مدة 14 يوم كأقل فترة تمر قبل إيقاع الجزاء لذات المخالفة مرة أخرى في حال تكرار حدوثها.

تحديد غرامة المخالفة

ويكون الحد الأدنى للمخالفة هي ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي، بعد إيقاع الغرامة للمرة الأولى للمخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم، والحد الأعلى للمخالفة الجسيمة. مع مراعاة القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، هي مايتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم.

وبينت الوزارة بأن الحد الأعلى للمخالفة غير الجسيمة، مع مراعاة القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، هي مايتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي، بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها للمرة الثالثة، حسب التدرج التالي في فرض مضاعفة الغرامات، بداية بالحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى. ثم مضاعفة نسبة 50% لتكرار ذات المخالفة للمرة الثانية، ومن ثم مضاعفة نسبة 100% لتكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة، وتطبق بشكل مؤتمت.

وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم، وتطبق العقوبة التبعية مع وقوع الجزاء (للمرة الأولى أو عند التكرار على حد سواء) لكل من المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، ولا تقع خلال المهلة التصحيحية (الإنذار قبل الجزاء الأول) للمخالفات الغير جسيمة.