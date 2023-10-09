شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي ينقذ عين طفلة بعد الإصابة بآلة حادة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريقٌ طبي في مستشفى العيون بجدة، عينَ طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، إثر إصابتها بآلة حادة.

وصلت الطفلة إلى طوارئ المستشفى تشكو من إصابة في العين بآلة حادة (سكين)، وبعد إجراء الكشف وعمل الفحوصات اللازمة، أتضح وجود قطع في قرنية المريضة وكذلك غشاء الصلبة، وخروج جزئي في قزحية العين. ما دعا الفريق الطبي إلى إجراء تدخل جراحي عاجل، تكلل ولله الحمد بالنجاح، حيث تحسنت حالة الطفلة ولا يوجد أي مضاعفات. وبدأ تحسن النظر بشكل جزئي، وسيستمر مع مرور الوقت بإذن الله.

تهيب صحة جدة بأولياء الأمور ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الأدوات الحادة وكذلك الإنتباه للأبناء حال قاموا باستخدامها.