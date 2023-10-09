شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية طويق.. شراكة عالمية لتأهيل الكوادر في أكثر من 100 برنامج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق الشراكة مع منظمة CompTIA، وذلك امتدادًا لشراكاتها مع كبرى الجهات العالمية.

وتستهدف الأكاديمية تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف مجالات التقنيات الحديثة، بأكثر من 3,000 شهادة احترافية معتمدة في مجالات من احتياج وظائف سوق العمل.

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تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية

وتعد هذه الشراكة امتداد لدورها الرائد في عقد الشراكات المميزة مع كبرى المنظمات والشركات التقنية العالمية، لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج نوعيّة تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م

وتهدف شراكة أكاديمية طويق مع منظمة CompTIA إلى تأهيل أكثر من 3,000 متدرب ومتدربة في أكثر من 100 برنامج.

وترتكز برامج طويق بالشراكة مع CompTIA على التدريب بالمهارات اللازمة في مجالات البنية التحتية والأمن السيبراني والشبكات، وإدارة مشاريع تقنية المعلومات وتحليل البيانات وغيرها من المجالات التقنية.

تلبية احتياج الوظائف التقنية

كما تستهدف الأكاديمية تلبية احتياج الوظائف التقنية من خلال تمكين المتدربين بالخبرات والقدرات الأكثر احتياجًا في سوق العمل.

وتعمل أكاديمية طويق على جلب أفضل الخبراء والمختصين في مجالات التقنية، لدعم إمكانيات وقدرات الكوادر الوطنية وصقل المهارات التقنية لدى المتدربين باستخدام أفضل الممارسات العالمية.

مراعاة احتياجات سوق العمل

كما تعمل على تقديم معسكرات وبرامج من احتياجات سوق العمل في مختلف مجالات التقنية والبرمجة، بالشراكة مع عدة جهات عالميةمثل شركات Apple, Meta, Amazon, Alibaba.

بجانب غيرها من الجهات المتقدمة؛ لهدف تأهيل القدرات الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة، ومتطلبات وظائف سوق العمل.

وتعد منظمة CompTIA من أكبر المنظمات العالمية في مجال تقنية المعلومات وتقديم البرامج التدريبية بشهادات مهنية معتمدة في أكثر من 120 دولة حول العالم.