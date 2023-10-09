شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره العراقي يستعرضان العلاقات ومجالات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار بغداد الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

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العلاقات السعودية العراقية

والتقى سمو وزير الخارجية نظيره العراقي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك.

هذا بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.