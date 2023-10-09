شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفاجئ مسؤولي النصر قبل السفر إلى البرتغالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قبل سفره إلى البرتغال، فاجئ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، إدارة النادي، بقرار هام تجاه مستقبله رفقة الفريق السعودي خلال السنوات المقبلة.

وحسب تقارير سعودية، فإن كرستيانو رونالدو بدأ بتحرك مبكر نحو تنفيذ قراره الهام، بالتجديد مع النصر حتى 2027.

وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في الموسم الماضي، بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر، وأزمته في فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت التقارير، إلى أن رونالدو، أبلغ إدارة مسلي آل معمر، قبل سفره إلى بلاده، برغبته في تمديد التعاقد رفقة النصر وعدم الانتظار لحين انتهاء تعاقده.

مليار يورو في إنتظار رونالدو

وفجر الإعلامي علي الحربي، عبر حسابه على منصة "اكس"، مفاجأة بنشر التفاصيل المالية الخاصة بتجديد عقد رونالدو مع نادي النصر حتى عام 2027.

وقال الحربي، أن المهاجم البرتغالي يرغب في التواجد بكأس العالم 2026 مع المنتخب البرتغالي، وهو لاعبًا في صفوف نادي النصر، ومن ثم سيعلن اعتزاله كرة القدم.

وبناءً على عقد كريستيانو رونالدو الحالي، فخزينة النصر تتكلف راتب قدره 500 مليون، حيث يصل الموسم الواحد لـ200 مليون يورو، ويمتد عقده لموسمين ونصف الموسم، وبناءً على ذلك، فإن تجديد عقد البرتغالي حتى يناير 2027، أي لمدة سنة ونصف، سيكلف خزينة النصر مبلغ إضافي بقيمة 300 مليون، ليصل إجمالي رواتب الدون إلى 800 مليون يورو.

كما سيحصل كرستيانو على مبلغ آخر يتخطى حاجز الـ200 مليون يورو، كحوافز ومكافآت وحملات إعلانية وترويجية في المملكة العربية السعودية، لتصل مكاسب رونالدو مع النصر إلى "مليار يورو".