شكرا لقرائتكم خبر عن الأخدود يشكو الهلال بسبب مشاركة هذا اللاعب ويطالب بنقاط المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية، مفاجأة جديدة بشأن شكوى نادي الأخدود ضد نادي الهلال للمطالبة بالثلاث نقاط الخاصة بمباراة الفريقين والتي انتهت بفوز الهلال على الأخدود بثلاثية نظيفة.

وأكدت التقارير أن إدارة نادي الأخدود تواصل البحث عن الأدلة التي تقوي موقفها في الشكوى التي ستعمل على تقديمها ضد نادي الهلال، بحجة عدم قانونية مشاركة مدافع الهلال، علي البليهي، بسبب تراكم البطاقات أمام فريقها 0 / 3 في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وحسب ما جاء من جانب نادي الأخدود فلا نية للتراجع عن استكمال إجراءات الاحتجاج بشكل قانوني خلال 48 ساعة من نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز فريق العاصمة بنتيجة 3 / 0، بعد إيداع الرسوم التي تبلغ عشرة آلاف ريال.

مرزوق يكشف تحركات الأخدود نحو شكوى الهلال

وقال المهندس حسن مرزوق الرئيس التنفيذي بنادي الأخدود:"نعمل على توفير المسوغات القانونية من فيديوهات ومواقع تؤكد حصول البليهي على البطاقات الصفراء التي تثبت عدم صحة مشاركته، لتعزيز موقف النادي القانوني للحصول على النقاط كاملة، علاقتنا مع الهلال يسودها الاحترام والتقدير مثله مثل بقية الأندية".

وتابع مرزوق:" لكننا مطالبون في حفظ حقوق النادي، وأن هناك فرصة للحصول على النقاط كاملة فهذا حق مشروع كفله القانون لنا".

وناشد مرزوق رابطة الدوري السعودي قائلًا": نرجو وضع المعلومات الكافية سواء بطاقات صفراء أو حمراء عبر موقعها الرسمي والإشارة إليها في حساباتها حتى تكون مرجعا رسميا للأندية".

واختتم مرزوق تصريحاته مؤكدًا أن نادي الأخدود يجهل إذا كان الهلال قد قدم استفسارا للرابطة أم لا حول مشاركة البليهي، ولو كان هناك رد رسمي منشور كان استفاد الأخدود منه.