شكرا لقرائتكم خبر عن "هو نادي أبوه" رئيس الطائي يفجر مفاجأة كبرى بشأن مدرب الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تركي الضبعان رئيس نادي الطائي، عن مفاجأة بالكشف كواليس مثيرة بشأن التعاقد مع الروماني أندريه كورديا، مهاجم فريق ستيوا بوخارست الروماني، لمدة موسمين.

وقال الضبعان في تصريحات:"مدرب الفريق السابق، الكرواتي كريسمير ريزيتش، رفض التعاقد مع كورديا في الميركاتو الصيفي، وذلك بعد إتمام الصفقة بشكل رسمي".

تصريحات مثيرة للجدل من رئيس الطائي

وأثار رئيس نادي الطائي الجدل بعد تصريحه، والذي قاله نصًا: “انت وش دخلك.. نادي أبوك؟.. اللاعب دولي ومعروف”.

وتابع الضبعان في تصريحاته القوية:" إذا فشل حنا اللي نبي نبلش فيه وأنت بتمشي بأي وقت".

وعلق الإعلامي محمد البكيري المنتمي لصفوف الاتحاد، على تصريحات رئيس الطائي، عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس": "رئيس أشجع من غيره.. في مواجهة مدرب مشخصنها مع لاعب محسوب على النادي كعقد مُكلف على الخزينة.

وتابع الإعلامي محمد البكيري في تغريدته عبر منصة “إكس": "صدق والله: هو نادي أبوه".

جدير بالذكر أن نادي الطائي، أعلن عن إقالة المدرب الكرواتي ريزيتش، وتعيين الروماني ريجيكامب بدلا له.

حيث قاد المدرب فريق الطائي في مباراتي النصر والتعاون بدوري روشن السعودي للمحترفين، خسر الأولى بصعوبة أمام العالمي بهدفين مقابل هدف، والثانية تلقى فيها هزيمة بثلاثية نظيفة من السكري.