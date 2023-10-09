شكرا لقرائتكم خبر عن بدون رونالدو.. تشكيل الجولة في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الموقع الرسمي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس"، التشكيل المثالي الأفضل للجولة التاسعة من عمر البطولة السعودية.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر، عن تشكيلة الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين المثالية

تشكيلة الجولة التاسعة لدوري روشن

حراسة المرمي: إبراهيم سيهيتش لاعب فريق الخليج.

الدفاع: رومان سايس لاعب الشباب، جواد الياميق لاعب الوحدة، فهد الحربي لاعب الفتح، اياجو سانتوس لاعب الشباب.

الوسط: سالم الدوسري لاعب الهلال، ألفار ميدران لاعب التعاون، سافيتش لاعب الهلال، ميشايل ديلجادو لاعب الهلال.

الهجوم: اسان سيساي لاعب فريق ضمك، ميتروفيتش لاعب فريق الهلال.

الهلال يتصدر ترتيب دوري روشن

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب مسابقة دوري روشن، بعد مرور تسعة جولات من عمر البطولة برصيد 23.

ويأتي فريق التعاون في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، فيما يحتل فريق النصر المركز الثالث برتيب المسابقة السعودية برصيد 19 ومن خلفه كل من اتحاد جدة وأهلي جدة بنفس النقاط، بينما يوجد فريق الحزم في المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 3 نقاط.