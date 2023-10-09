الإعلان عن توقف مستشفى شمال غزة عن استقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن توقف مستشفى مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة عن العمل، نتيجة الاستهداف المتكرر له من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى لأضرار جسيمة في مرافقه، بالإضافة إلى عدم تمكن الأطقم الطبية من الوصول إليه، لكثافة القصف الإسرائيلي على المدينة.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت تسع سيارات إسعاف منذ بداية العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثالث على التوالي.

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