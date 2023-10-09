استمرار أعمال إنشاء 4 مشاريع تعليمية في "شبوة وأبين ولحج والضالع" باليمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 2:25 مساءً

تتسارع أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في أعمال إنشاء 4 مشاريع تعليمية في 4 محافظات يمنية؛ وهي: محافظة شبوة، ومحافظة أبين، ومحافظة لحج، ومحافظة الضالع، بتمويل من البرنامج وتنفيذ من الصندوق الاجتماعي للتنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة. وتتمثل المشاريع التعليمية في إنشاء مدرسة نصاب في مديرية نصاب بمحافظة شبوة، وإنشاء مدرسة الفقيد الدكتور علوي نجيب للتعليم الأساسي والثانوي في مديرية خنفر في محافظة أبين، وإنشاء مدرسة الفقيد محمد أحمد نجيب للتعليم الأساسي والثانوي في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، وإنشاء مدرسة الحمزة الثانوي في محافظة الضالع. وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا لقطاع التعليم في اليمن عبر 52 مشروعًا ومبادرة تنموية تتضمن إنشاء 31 مدرسة نموذجية ومركزًا للموهوبين، وتضم هذه المدارس معامل علمية ومعامل للحاسب وملاعب رياضية للرياضات المختلفة، بالإضافة إلى تجهيزها بالطاولات والمقاعد الدراسية والمستلزمات المدرسية. وتتضمّن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع توسعة وتطوير الجامعات وتجهيزها، ومشاريع إنشاء المدارس النموذجية، ومشروع طباعة وتوزيع كتب المناهج الدراسية، ومشروع النقل المدرسي الآمن. وأسهمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومُحفّزة، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم، ودعم الأنشطة اللاصفية، وتفعيل الابتكار والإبداع. يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 229 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية؛ هي: التعليم، الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

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