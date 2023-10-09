"البديوي": اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي يتزامن مع تطورات إقليمية ودولية مهمة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 2:30 مساءً

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن انعقاد اجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة الـ (27) بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العمانية مسقط غدًا، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري بدر بن حمد البوسعيدي، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل, يتزامن مع تطورات إقليمية ودولية مهمة. وأكد الأمين العام متانة العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على السعي إلى تقوية وزيادة التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين، وذلك انطلاقاً من اتفاقية الشراكة الخليجية - الأوروبية الموقعة سابقاً. وبيّن البديوي أن الاجتماع يهدف إلى استكمال الحوار الإستراتيجي بين منظومتي مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وهو الحوار الذي يتم التناقش فيه حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على كافة المستويات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وذلك على ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

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