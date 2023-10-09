انت الان تتابع "الثقافة" تحصد جائزة "الدلفين الفضي" بمهرجان "كان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
09 أكتوبر 2023, 2:32 مساءً
فازت وزارة الثقافة بجائزة "الدلفين الفضي" من مهرجان "كان" لحملات التواصل والإعلانات التلفزيونية، وذلك عن الحملات الاتصالية لعام القهوة السعودية 2022 التي نفذتها الوزارة وشاركت بها في المهرجان ضمن فئة "الأفلام ومقاطع الفيديو كجزءٍ من حملة متكاملة".
وشاركت وزارة الثقافة بثلاثة أفلامٍ لحملتها التعريفية بالقهوة السعودية، صوّرت فيها القيمة الثقافية لهذا العنصر الثقافي السعودي الأصيل، وذلك عبر حكايات شعبية مستمدة من المجتمع، تتناول الثقافة المرتبطة بالقهوة السعودية وعلاقتها بعادات وتقاليد المجتمع السعودي عبر تاريخه الطويل. وقد تم تنفيذ هذه الأفلام بجهود مشتركة مع جهات من القطاع الخاص، هي أستديو "الثمانينات" الذي أعد الإطار الإبداعي للأفلام المنتجة وأخرجها وفق هذا الإطار، وhi production المنتجة للأفلام.
ويعد مهرجان كان لحملات التواصل والإعلانات التلفزيونية من أهم المهرجانات الدولية التي تحتفي بالجهود الاتصالية في العالم، ويُقام سنوياً في أحد أهم مراكز الأفلام في العالم بمدينة كان الفرنسية، ليَكرّم أفضل أفلام الشركات في العالم، والإنتاج الإعلامي عبر الإنترنت، والأفلام الوثائقية والتقارير.
وتأسس المهرجان عام 2010م من قِبل "Filmservice International"، وتطوّر منذ ذلك الحين ليصبح واحداً من أفضل مهرجانات التواصل والأفلام الإعلانية في جميع أنحاء العالم، ويعود نجاحه إلى زيادة عدد المشاركات والمشاركين، والأعمال المبتكرة والنوعية، إلى جانب الأسماء البارزة التي تتكون منها لجنة التحكيم، وسط مشاركة دولية واسعة من جميع أنحاء قارات العالم.
واستقبل المهرجان هذا العام ما يقرب من 900 مشاركة من أكثر من 45 دولة من جميع أنحاء العالم، وخضع كل إنتاجٍ مُقدَّمٍ لتقييمٍ شامل ودراسةٍ متأنية من قِبل اللجنة التي تضم أكثر من 70 عضواً في لجنة التحكيم، والذي أدت في نهاية المطاف إلى اختيار 200 مشاركة متأهلة للتصفيات النهائية، ومن بينها اختير 130 مشاركة لتلقّي جوائز الدلفين "Dolphin" المرموقة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الثقافة" تحصد جائزة "الدلفين الفضي" بمهرجان "كان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.