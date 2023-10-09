فيصل بن فرحان يصل بغداد ويلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 2:44 مساءً

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، وكان في استقباله لدى وصوله مطار بغداد الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين. والتقى وزير الخارجية نظيره العراقي، وشهد اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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