انت الان تتابع تنظمها "منشآت".. انطلاق المرحلة "4" من جولة التجارة الإلكترونية بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 2:47 مساءً

انطلقت بالمدينة المنورة اليوم، أعمال المرحلة الرابعة من جولة التجارة الإلكترونية التي تُنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وذلك بمركز دعم المنشآت شرق المدينة. ويشهد اليوم الأول من أعمال الجولة التي تستمر ليومين، عقد 4 ورش عمل تُعنى بالمبادرات التي تقدمها "منشآت" لرواد الأعمال تحت عناوين "ممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية"، و"التحول الرقمي وقنوات البيع المتناغمة"، و"فرص التجارة الإلكترونية للقطاعات الواعدة"، و"تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية"، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار وتطوير الأنظمة المالية لتنمية التجارة الإلكترونية". وتتواجد ضمن الجولة جهات متعددة لتقديم الخدمات لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية لمختلف الأنشطة والمجالات، إلى جانب مستشارين لخدمة رواد الأعمال. وحظيت الجولة في مرحلتها الرابعة بتوافد العديد من رواد الأعمال والزوار للاستفادة مما تُقدمه الجهات المشاركة من خدمات وتسهيلات للأعمال، وكذلك حضور عدد من الورش، والتحاور مع مجموعة من المستشارين في المجالات القانونية، والمبيعات والتسويق والمالية والعمليات والتشغيل، والتجارة الإلكترونية، والتقنية، والتمويل والاستثمار. يُذكر أن "منشآت" تحرص على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة؛ وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للمهتمين الاستفادة والتسجيل في جولة التجارة الإلكترونية والتي تقدم خدماتها بشكل مجاني للمستفيدين، عبر الرابط .

كانت هذه تفاصيل خبر تنظمها "منشآت".. انطلاق المرحلة "4" من جولة التجارة الإلكترونية بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.