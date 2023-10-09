"برامج متخصصة وشهادات احترافية".. ما مكاسب الشراكة بين أكاديمية طويق و"كومب تي آي إيه"؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 2:48 مساءً

تحظى أكاديمية طويق بالريادة في تقديم البرامج التعليمية لمجالات التقنيات المتقدمة في المملكة، فقد تأسست الأكاديمية في أغسطس من عام 2019م كأول مؤسسة تدريبية تقدم برامج متنوعة في المسارات التقنية، التي وصل عددها إلى أكثر من 500 برنامج ومعسكر، استفاد منها إلى أكثر من 12,000 متدرب حضوري، وأكثر من 560,000 متدرب عبر منصة "سطر"، وهي منصة تعليمية مجانية مُتاحة عن بعد باللغة العربية في مجالات البرمجة والتقنية. وتعزيزاً لدورها أبرمت أكاديمية طويق شراكة مع منظمة "كومب تي آي إيه"، وهي من أكبر المنظمات العالمية المرموقة في مجال تقنية المعلومات؛ لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التقنيات الحديثة، من خلال برامج متخصصة، وإعطاء شهادات احترافية معتمدة، وبذلك سيتاح للمتدربين من كل الفئات العمرية في المملكة، الحصول على شهادات احترافية من منظمة "كومب تي آي إيه"، التي تمنح شهادات مهنية معتمدة في أكثر من 120 دولة حول العالم. وستتيح الشراكة لأكاديمية طويق تأهيل أكثر من 3,000 متدرب ومتدربة في أكثر من 100 برنامج بأكثر من 3,000 شهادة احترافية حتى عام 2025، ويُعد تخرج هذا العدد من المتدربين خلال سنتين مكسباً كبيرة؛ وسينضم 3000 متدرب يملكون خبرات احترافية إلى العمل في مجالات التقنية المتقدمة في المملكة، مساهمين في تطوير العمل في مجالات الأمن السيبراني، وتطبيقات الويب، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات. ومن مجالات التدريب، التي تشملها الشراكة بين أكاديمية طويق و"كومب تي آي إيه" أيضاً، البنية التحتية، والشبكات، وإدارة مشاريع تقنية المعلومات، والمتخرجين في مجالات الشراكة سيلبون احتياجات سوق العمل إلى الوظائف التقنية، ومن المكاسب التي تحققها الشراكة انضمام منظمة "كومب تي آي إيه" إلى قائمة شركاء أكاديمية طويق مثل، شركات "أبل"، و"ميكروسوفت"، و"ميتا"، و"بيبول سرت"، و"آي بي إم".

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