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وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الوزراء العراقي

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واس- بغداد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة العراقية بغداد.

ونقل وزير الخارجية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، لدولته، وتمنياتهما للعراق الشقيقة حكومةً وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

فيما حمله رئيس الوزراء العراقي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية .

القضايا الإقليمية والدولية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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