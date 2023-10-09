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"العدل".. 3 مليون مستفيد من خدمات منصة "تراضي" منذ إطلاقها

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صرحت وزارة العدل بارتفاع عدد المستفيدين من منصة "تراضي" إلى أكثر من 3 ملايين، منذ تدشين المنصة. وأوضحت الوزارة أن عدد جلسات المصالحة التي عقدتها المنصة عن بعد، بلغت أكثر من 1.5 مليون جلسة.

يقدم مركز المصالحة في الوزارة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية، ووفقًا للوزارة يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، وضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

وثائق رسمية معتمدة

وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من "تراضي" تحسنًا كبيرًا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية؛ لضمان استقرار النظام.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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