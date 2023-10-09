شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل".. 3 مليون مستفيد من خدمات منصة "تراضي" منذ إطلاقها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت وزارة العدل بارتفاع عدد المستفيدين من منصة "تراضي" إلى أكثر من 3 ملايين، منذ تدشين المنصة. وأوضحت الوزارة أن عدد جلسات المصالحة التي عقدتها المنصة عن بعد، بلغت أكثر من 1.5 مليون جلسة.

يقدم مركز المصالحة في الوزارة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية، ووفقًا للوزارة يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، وضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

وثائق رسمية معتمدة

وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من "تراضي" تحسنًا كبيرًا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية؛ لضمان استقرار النظام.