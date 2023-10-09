شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من خيسوس قبل مباراة الهلال والخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لملاقاة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024 يوم الجمعة 20 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

واتخذ البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قرار مثير بشأن لاعبي الفريق قبل مباراة الفريق الأول الكروي بنادي الخليج المرتقبة.

وقرر خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اعطاء اللاعبين راحة سلبية لمدة أربع أيام منذ مباراة الأخدود الماضية، على أن يتم استئناف التدريبات الخميس المقبل قبل لقاء الخليج

ترتيب الهلال في جدول دوري روشن السعودي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد التقى مع نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الأخدود مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وشهدت أرضية ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز، فوز الفريق الأزرق على حساب الأخدود بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، أحرزهم ميشيل وميلينكوفيتش سافيتش.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، فيما تجمد الأخدود عند المركز الرابع عشر من سلم الترتيب برصيد 7 نقاط.

