4 تحديات تحبط المعاقين

كشفت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، في تقريرها الصادر عن عام 2022، أربعة تحديات تواجه ملف المعاقين محليًا، أبرزها عدم توفر بُنى تحتية تقنية متكاملة لكافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، مما قد يؤخر اكتمال السجل الوطني الموحد، والذي يضم كافة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المنظومة المعقدة للجهات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة تؤدي إلى إحداث تداخلات وفجوات دون اعتماد حوكمة أو إستراتيجية مركزية.

مستوى الوعي

رصد التقرير التحديات، التي تضمنت التوزيع غير المتوازن للخدمات على مستوى المناطق، وعدم وجود إدارة متكاملة للحالات، والإدماج المحدود للأشخاص ذوي الإعاقة في الإستراتيجيات ذات الصلة، فضلاً عن انخفاض مستوى الوعي العام ومحدودية حول الإعاقة.

حزمة منافع

في مقابل ذلك أوصت الهيئة بضرورة المسارعة على حث الجهات لأتمتة خدماتها وتوفير البيانات للربط بالسجل الوطني الموحد، بالإضافة إلى الاستجابة لجمع أي بيانات تخص الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لإصدار التقارير اللازمة، إضافة الى تخصيص حزمة منافع طبية تتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم الأولوية في التأمين الطبي.

دعم وتمكين

يشير التقرير إلى أن الهيئة وانطلاقًا من دورها ومسؤوليتها، قدمت العديد من المبادرات لدعم وتمكين هذه الشريحة، ومن أبرز تلك المبادرات تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المقدمة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على بناء قاعدة البيانات والمعلومات والإحصائيات بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع السياسات وتصميم آليات التعاون والتنسيق بين الجهات الخدمية، ودراسة توظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتصميم برامج لإشراك وتحفيز القطاعات المختلفة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودراسة آليات تقديم الدعم المادي والاقتصادي والعيني للأشخاص ذوي الإعاقة.

سوق العمل

يأتي برنامج «مواءمة» كأحد البرامج النموذجية، التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ودعمهم بالتسهيلات والأدوات التي تسهم في تحقيق هذا التمكين والنجاح في سوق العمل، وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكن المنشأة من الحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.

نتائج مسحية

- 1.445.723 معاق.

- %7.1 من إجمالي عدد السكان «32.94 مليونًا».

- %52.2 ذكور.

- %47.8 إناث.

- 833.136 إعاقة حركية.

- 811.610 إعاقة بصرية.

- 289.355 إعاقة سمعية.

- 53.282 اضطرابات طيف التوحد.

- 30.155 فرط حركة.

- 19.428 متلازمة داون.