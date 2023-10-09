أمطار شمالية ومكة الأعلى حرارة والسودة الأقل

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن الوسم سيحل يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر الجاري، وإنه حسب المراصد، فإن المؤشرات والمعطيات مبشرة لحالات جوية عدة، والأجواء تراكمية لتوقعات الأمطار شمالا مع بداية الوسم.

ويستمر الوسم (موسم الأمطار) حتى 6 ديسمبر المقبل، ومدته 52 يوما، وسمي هذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنبات. ‏وإذا تتابع الخير والمطر في هذه الفترة فيعقبه ربيع مميز، ويظهر الفقع (الكمأة).

رياح سطحية

من جهته، كشف المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة. وأوضح أن الحالة العامة للأجواء تشهد نشاطا للرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض ونجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. في حين يكون الطقس مستقرا على معظم مناطق المملكة.

وأضاف المركز أن درجة الحرارة العظمى اليوم 46 مئوية بمكة المكرمة، بينما تسجل السودة أقل درجة حرارة 11 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في ينبع 95%.

مناطق واسعة

قال موقع طقس السعودية إن الطقس نهار اليوم سيبقى حارا إلى حار نسبي في مناطق واسعة من المملكة، ومعتدلا في الجبال العالية جنوبا، مع وجود فرص لبعض الأمطار الرعدية محدودة الطابع على أجزاء من جازان وعسير وأبها. كما من المتوقع هبوب رياح جنوبية شرقية على بعض الأجزاء الداخلية من جنوب غرب المملكة، بينما تهب رياح شمالية غربية نشطة السرعة على السواحل الغربية من المملكة.

وتشير آخر الخرائط الجوية المستلمة لدى قسم التنبؤات الجوية إلى انسحاب المرتفع المداري إلى الشرق منتصف ونهاية الأسبوع الحالي، وبالتالي اشتداد متوقع للسحب الرعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة التي ستعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار قد تكون مصحوبة بتساقط زخات من البرد أحيانا، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة، مع توقع امتدادها حتى مرتفعات الطائف وجدة.