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انت الان تتابع الأخضر الأولمبي يدشن غداً معسكره في الرياض.. والشهري يستدعي "28" لاعباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
09 أكتوبر 2023, 4:37 مساءً
يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، معسكراً إعدادياً في الرياض، خلال الفترة 11-17 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.
واستدعى المدير الفني سعد الشهري (28) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، عبدالملك الدويسان، أحمد الجليدان، محمد سليمان، مبارك الراجح، جهاد ذكري، إسلام هوساوي، معاذ فقيهي، نايف مسعود، عباس الحسن، عبدالإله هوساوي، محمد محزري، فيصل الأسمري، عبدالله الزيد، ناصر البيشي، أحمد باحسين، صهيب الزيد، مروان الصحفي، المؤيد مني، محمد صهلولي، محمد المري، يزيد جوشان، سطام الروقي، طلال حاجي، مراد خضري، ثامر الخيبري، مشاري النمر.
وسيدشّن "الأخضر" مساء يوم الأربعاء تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عاماً تأهل لكأس آسيا 2024 في قطر بعد تصدره لمجموعته "العاشرة" في التصفيات التي استضافها في مدينة أبها سبتمبر الماضي، والتي ضمت إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.
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