انت الان تتابع أمريكا تعلن مقتل 9 من مواطنيها في هجوم فصائل غزة على "إسرائيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 4:39 مساءً

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، مقتل تسعة أمريكيين في الهجوم الذي شنّه مسلحون فلسطينيون، السبت الماضي داخل "إسرائيل". وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان: "في هذا الوقت، يمكننا أن نؤكد وفاة تسعة مواطنين أمريكيين، خالص تعازينا للضحايا ولأسر جميع المتضررين، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى"، وفقًا لـ"سي إن إن". وأضاف المتحدث: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونبقى على اتصال مع شركائنا الإسرائيليين وخصوصًا السلطات المحلية".

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلن مقتل 9 من مواطنيها في هجوم فصائل غزة على "إسرائيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.