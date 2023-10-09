شكرا لقرائتكم خبر عن 79 عملية.. مركز الملك سلمان يختتم برنامج جراحة القلب بقيرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في قيرغيزستان.

ونُفذ البرنامج خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2023م، بمشاركة 30 متطوعًا.

المشروعات الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 16 عملية قلب مفتوح، و63 عملية جراحية في القسطرة الداخلية والتشخيصية تكللت بالنجاح التام.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

تنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة

كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع اتفاقية تعاون مشترك، مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

وتستهدف الاتفاقية تنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة العربية السعودية، إذ مثل المركز مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة الرامية لتنفيذ برامج تطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات.