شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 4 مشاريع.. الهيئة العامة للطرق تكشف عن إنجازاتها خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز حزمة من أعمال الصيانة والسلامة والتنفيذ خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك ضمن جهود وأدوار الهيئة في تشغيل الطرق خارج النطاق العمراني؛ إضافةً لدور الهيئة الأساسي في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه في جميع مناطق المملكة داخل وخارج النطاق العمراني.

مشروعات الطرق في السعودية

ورُفع مستوى الصيانة على الطرق من خلال مسح وتهذيب وتسوية أكتافها بحوالي 8000 كم، إضافةً لكشط وسفلتة 150 كم، وتنظيف مجاري الأودية بأكثر من 3800 موقع.

كما أزيلت الكثبان الرملية بأكثر من 9000 مربع؛ بالإضافة لردم أكثر من 800 موقع للانجرافات، واستخدام أكثر من 17 ألف متر مكعب من الإسفلت المكشوط ومسح وتمهيد الطرق الترابية بأكثر من 10 آلاف كم.

وفي رفع كفاءة التشغيل مسحت الأضرار بأكثر من 28 ألف كم/مسار؛ بالإضافة لقياس سماكة طبقات الرصف بأكثر من 5 آلاف كم/مسار.

تعزيز واستدامة قطاع الطرق

كما قيست وعورة الطرق بما يزيد عن 600 كم/مسار وتم فحص وتقييم أكثر من 150 جسرًا وفحص ما يزيد عن 700 عبارة، وفي تنفيذ الطرق انتهت 4 مشاريع وذلك بإجمالي أطوال يبلغ 83 كم.

يذكر أن استراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها.

وترتكز الاستراتيجية على 3 محاور وهي "الجودة، والسلامة المرورية"، والكثافة المرورية.