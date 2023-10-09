شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 110 كلجم من القات المخدر بجازان وضبط شخص بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 110 كيلو جرامات من نبات القات المخدر.

وأشارت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

مكافحة المخدرات في السعودية

وفي القصيم قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وأشارت إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ولفتت إلى أهمية الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما يمكن التواصل على طريق رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.