شكرا لقرائتكم خبر عن لترويجهم المخدرات.. القبض على 5 أشخاص في الأحساء والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على 3 مواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

شرطة الرياض

من ناحية أخرى، ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين لاتخاذهما شقة سكنية وكرًا لترويج 2939 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ترويج المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.