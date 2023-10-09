شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يؤكدان تميز العلاقات الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك.

وأشار إلى أن أهميته تأتي لما يتضمنه من موضوعات ثنائية مهمة ولما تمر به المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة.

تميز العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأوروبية

وأكد أن كلا الجانبين يؤمنان بتميز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والحرص على تعزيزها وتوثيقها، من خلال تبادل الخبرات، والتواصل المستمر وعقد اللقاءات والاجتماعات على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم، بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.

وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

وشدد على أهمية وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية لحماية أرواح الأبرياء المدنيين، وعودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات للوصول لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وفق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في عدة قضايا إقليمية ودولية، ومن أبرزها الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية.

هذا إلى جانب مناقشة موضوعات جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة الـ(27) للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المزمع عقده غدًا.