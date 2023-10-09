شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين نجم ريال مدريد والنادي بسبب أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة داخل نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب بطولة كأس الامم الافريقية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، وجود أزمة بين إبراهيم دياز لاعب النادي الملكي ومسؤولي النادي الإسباني، خلال الساعات الأخيرة؛ وذلك بسبب رغبة اللاعب في التواجد مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2024.

اتفاق بين دياز ومنتخب المغرب

وتابعت الصحيفة، إن دياز توصل لاتفاق لتمثيل منتخب المغرب في الفترة المقبلة بدلًا من تمثيل منتخب إسبانيا، وذلك بعد أن تواصله مع وليد الركراكي والمسؤولين بالاتحاد المغربي لكرة القدم.

وحسب معلومات من منتخب المغرب فإن إبراهيم دياز يريد اللعب في بطولة كأس إفريقيا 2024، لكن ريال مدريد لا يريده أن يشارك؛ لأن النادي لا يريد خسارته في شهر يناير، وهو ما يتعارض مع رغبة اللاعب في تمثيل أسود أطلس في البطولة الافريقية.



جدير بالذكر ان دياز شارك رفقة منتخب إسبانا للشباب في سن السادسة عشر، في بطولة أوروبا تحت 17 سنة، حيث تلقى المديح عن أداءه، ولكنه قرر تمثيل منتخب المغرب خلال الفترة الحالية.