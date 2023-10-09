شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في مباراة الافتتاح لبطولة الدوري الإفريقي في نسخته الأولى.

وتقام مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى مساء يوم 20 أكتوبر الجاري، على ملعب سيمبا التنزاني، على أن تقام مباراة الإياب مساء يوم 24 أكتوبر على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات لمدة خمس أيام بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، بعد الفوز على الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي

سيمبا التنزاني ضد الاهلي

مازيمبي الكونغولي ضد الترجي التونسي

إنميبا النيجيري ضد الوداد المغربي

بترو أتليتكو الأنجولي ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي يفوز على الإسماعيلي في الدوري بثلاثية

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي مساء أمس الأحد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين ليكون في المركز الخامس خلف فيوتشر المتصدر وسموحة وزد وبيراميدز، مع وجود مباراة مؤجلة للقلعة الحمراء من الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوبترا.