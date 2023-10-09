شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يرد علي جماهير الزمالك عقب إصابته الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اشتعلت الأزمة الراهنة بين إمام عاشور نجم الزمالك والأهلي الحالي، وبين جماهير الفارس الأبيض والذي حرصت علي بعث رسايل بالسباب للاعب خلال الساعات الأخيرة، وتمنيتها للاعب بإعتزال كرة القدم علي أثر إصابته الأخيرة.

إمام عاشور قام بنشر استوري عبر الإنستجرام الخاص به، معلقا:" الحمد لله.. من ضحك كثيرا بكي أخيرا، في إشارة إلى أن لقاء الزمالك القادم سيكون تحدي خاصا للاعب من أجل التألق ".

هذا وأكد الصحفي محمد أبو علي أن هناك أحد جماهير الزمالك تمني لإمام عاشور الإصابة بالصليبي عبر نقله إلى مستشفي العجمي بالإسكندرية ".

وكان رد اللاعب قاسيا، بأن رده سيكون بشكل أكبر في الملعب خلال الفترة القادمة، الشئ الذي يشعل الأمور مجددا بين اللاعب والزمالك.

ترتيب الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي

هذا ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 3 نقاط عن فيوتشر المتصدر مع وجود مباراة أقل.