شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تهدد مشاركة علي معلول مع الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق الأهلي، لمواجهة مضيفه فريق سيمبا التنزاني، مساء يوم 20 أكتوبر الجاري، في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإفريقي.

وحصل لاعبو القلعة الحمراء على راحة من التدريبات لمدة خمس أيام بقرار من الجهاز الفني، لاستغلال فترة التوقف الدولي، لإراحة اللاعبين.

ويشعر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، بالقلق من رحلة علي معلول الشاقة رفقة منتخب بلاده خلال التوقف الدولي.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، على ملعب سيول بكوريا، ومن ثم المنتخب الياباني، في السابع عشر من أكتوبر الجاري، على ملعب كوبه باليابان.

ورغم طلبات النادي الأهلي بتسهيل سفر لاعبه بطيران مباشر من اليابان، بسبب بُعد المسافة بين اليابان وتنزانيا، إلا أن هناك تخوف من جانب الجهاز الفني بسبب إرهاق السفر وتغير الساعة البيولوجية ووصول اللاعب قبل 48 ساعة فقط من المباراة.

كولر يجهز بديل معلول لمباراة سيمبا التنزاني

وبدأ السويسري مارسيل كولر، في تجهيز كريم الدبيس الظهير الأيسر الشاب للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني تحسبًا لأي ظرف طارئ، كونه البديل الوحيد للتونسي علي معلول.

يذكر أن لاعب الأهلي الشاب قد شارك في مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ونجح في صناعة هدف لمحمد مجدي أفشة.

الأهلي يتخطى الإسماعيلي في الدوري

ونجح فريق الأهلي في الفوز على ضيفه فريق الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مساء أمس الأحد.