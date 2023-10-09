شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أحمد فتوح يصدم الزمالك بهذا القرار المثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد أحمد حسن عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك، أن فتوح طلب أن يتم مساواة عقده الجديد بعقد أحمد سيد زيزو من أجل التجديد للزمالك خلال المرحلة القادمة.

حيث يري فتوح أنه يستحق بأن يكون ضمن الفئة الأولي في الفريق ويتم زيادة راتبه مع الفريق في العقد الجديد، خاصة أن اللاعب لم يشترط علي الزمالك أي راتب خلال المرحلة السابقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكثف فيه النادي الأهلي مفاوضاته الشفهية مع فتوح من أجل حسم صفقة اللاعب في الصيف الجاري، والتعاقد معه في صفقة إنتقال حر.

فتوح شدد علي رغبته في الحصول علي 30 مليون جنيه في الموسم الواحد، مهددا الزمالك بعرض الأهلي من أجل الحصول علي راتب كبير داخل الفارس الأبيض.

موقف فتوح الحالي من الأهلي

هذا وما زال فتوح يمنح الأولوية للزمالك في الفترة الحالية، ولكن قد يوافق علي الإنتقال إلى الأهلي، في ظل تواجد كلا من إمام عاشور وكهربا.