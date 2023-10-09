هدف نجم النصر "أوتافيو" الأجمل في الجولة التاسعة من دوري روشن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 5:36 مساءً

فاز هدف النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو لاعب النصر بجائزة الهدف الأجمل في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024 م. و حصل هدف النجم البرتغالي على جائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على منصة (إكس) اليوم الاثنين. ونال هدف" أتافيو " على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (238٬762 صوتاً) بنسبة وصلت إلى 60،8% من الأصوات، متقدماً على هدف الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي في مباراة الديربي أمام الاتحاد والذي حل بالمرتبة الثانية بـ 33،8%من الأصوات، فيما جاء هدف مهاجم الفتح دجانيني تافاريس بمرمى الاتفاق بالمرتبة الثالثة بـ 5،3 % من الأصوات.

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