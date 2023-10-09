انت الان تتابع بمشاركة 4 فرق.. السعودية تحتضن السوبر الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 5:47 مساءً

تقرر أن يُقام السوبر الإيطالي في نسخته المقبلة بمشاركة 4 فرق، على شاكلة نظيره الإسباني في السنوات الأخيرة. ووفقًا لشبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن السوبر سيُقام في المملكة العربية السعودية، ما بين 20 و26 يناير المقبل. وسيشارك في النسخة المقبلة من السوبر الإيطالي، أندية نابولي وإنتر ميلان ولاتسيو وفيورنتينا. وسيلتقي إنتر مع لاتسيو، على أن يواجه نابولي نظيره فيورنتينا، وسيتأهل الفائز من كل لقاء للمباراة النهائية. ولم تعلن رابطة الدوري الإيطالي عن مكان إقامة السوبر بشكل رسمي، حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم هذا خلال الأيام المقبلة. يُذكر أن إنتر ميلان آخر من توج بالسوبر الإيطالي، بعدما تغلب على غريمه ميلان بثلاثية نظيفة في السعودية.

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