تركيب عدادات على الآبار للترشيد وقياس الاستهلاك

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وثمنت الوزارة، امتثال شركات (المراعي
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وندى، وإنما)، بما نص عليه (نظام المياه) والقرارات ذات الصلة، داعية جميع الشركات الزراعية الأخرى بسرعة المبادرة والانتهاء من تركيب العدادات على جميع آبارها العاملة؛ لتستمر الوزارة في تقديم خدماتها ودعمها لهذه الشركات، وصولا للأهداف المنشودة في تحقيق التوازن في الأمن المائي والأمن الغذائي للمملكة، وبما يعزز من إسهامات النظم الزراعية في التنمية المستدامة.
ودعت الوزارة، جميع القطاعات الصناعية والحضرية إلى المبادرة بتركيب هذه العدادات على جميع الآبار قيد التشغيل الخاصة بهم في جميع مناطق المملكة، حسب مواصفات الوزارة، التزاما بنظام المياه الذي يهدف إلى إدارة وتنظيم وحماية موارد المياه، وحقوق استخدامها؛ تحقيقا للوفرة المائية واستدامة جميع الأنشطة الاقتصادية تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
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