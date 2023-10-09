شكرا لقرائتكم خبر رصد 330 مخالفة في أسواق ومسالخ القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 330 مخالفة، خلال 1428 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال سبتمبر، لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية، والتأكد من خلوّها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عدد من المختصين والأطباء البيطريين. وأسفرت الجولات عن رصد 330 مخالفة، وضبط وإتلاف 1299 كجم من اللحوم و المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، والتي جرى التخلص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 22462 في جميع مسالخ القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.

كانت هذه تفاصيل خبر رصد 330 مخالفة في أسواق ومسالخ القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.