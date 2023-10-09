خادم الحرمين يتلقى رسالة من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في الرياض أمس الأول الممثل السامي والمستشار الخاص للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو أينوسا تراوري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأوغندي الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأوغندي الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.