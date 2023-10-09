شكرا لقرائتكم خبر مساع لزيادة باقات حجاج الداخل إلى 9 هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدرس وزارة الحج والعمرة زيادة عدد باقات حجاج الداخل إلى 9 باقات متنوعة، لتناسب جميع شرائح المجتمع في موسم حج هذا العام، منها باقة خاصة بأهالي مكة المكرمة بدون سكن تنحصر خدماتها في يوم عرفة، طبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة».

وأشارت المعلومات إلى أن زيادة باقات الحج لحجاج الداخل ما زالت تحت الدراسة من الوزارة، وهناك اجتماعات مستمرة بين وزارة الحج والعمرة، والمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، وشركة الاستشارات المكلفة لدراسة الأسعار والباقات.

وفي الصدد نفسه، عقدت بمقر المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل أخيرا، ورشة عمل دراسة الأسعار والباقات مع شركة الاستشارات المكلفة، بمشاركة ممثلي وزارة الحج والعمرة، إذ ناقشت الورشة المقترحات وخطوات زيادة الباقات، وجدوى العمل بها على أرض الواقع.

الدراسة شملت: