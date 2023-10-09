شكرا لقرائتكم خبر مساع لزيادة باقات حجاج الداخل إلى 9 هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت المعلومات إلى أن زيادة باقات الحج لحجاج الداخل ما زالت تحت الدراسة من الوزارة، وهناك اجتماعات مستمرة بين وزارة الحج والعمرة، والمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، وشركة الاستشارات المكلفة لدراسة الأسعار والباقات.
وفي الصدد نفسه، عقدت بمقر المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل أخيرا، ورشة عمل دراسة الأسعار والباقات مع شركة الاستشارات المكلفة، بمشاركة ممثلي وزارة الحج والعمرة، إذ ناقشت الورشة المقترحات وخطوات زيادة الباقات، وجدوى العمل بها على أرض الواقع.
الدراسة شملت:
- زيادة باقات حجاج الداخل هذا العام إلى 9 باقات متنوعة.
- الباقات تناسب جميع شرائح المجتمع.
- باقة خاصة لأهالي مكة بدون سكن.
- خدمات باقة أهالي مكة محصورة في يوم عرفة.
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