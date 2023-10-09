3 ملايين مستفيد من منصة تراضي الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد المستفيدين من منصة تراضي إلى نحو 3 ملايين مستفيد، منذ تدشين المنصة.

وأوضحت وزارة العدل أن عدد جلسات المصالحة التي عقدتها المنصة عن بعد، بلغت أكثر من 1.5 مليون جلسة.

وأشارت إلى أن مركز المصالحة في الوزارة يقدم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيا واقتصاديا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.