شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وعمان تبحثان تعزيز التعاون العسكري والدفاعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، قائد البحرية السلطانية العمانية اللواء الركن بحري سيف الرحبي.

واستعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثا سُبل تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات السعودية العمانية

وفي إطار العلاقات الاستراتيجية كان رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، استقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست، والوفد المرافق.

واستعرض الجانبان، حسب وزارة الدفاع على منصة "إكس"، السبت، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.