شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الموقع الرسمي لحجوزات تذاكر فعاليات موسم الرياض 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الموقع الرسمي والوحيد لحجوزات موسم الرياض 2023 (Webook.com).

ويوفر الموقع العديد من المزايا والعروض والخدمات لزوار الموسم في نسخته الرابعة التي تنطلق في 28 أكتوبر الجاري.

ودعى المستشار تركي آل الشيخ إلى التسجيل في الموقع الرسمي لحجوزات موسم الرياض 2023 على الرابط: (Webook.com) والذي سيوفر كل مايخص الموسم من فعاليات وعروض وتذاكر.

السوق السوداء

وأوضح آل الشيخ أنه سيتم قريباً إطلاق تطبيق خاص في هذا الموقع، مشيراً إلى أنه لايمكن الاستغناء عن هذا التطبيق الذي سيقضي على السوق السوداء، وسيوفر العديد من الخدمات لزوار الموسم.

وأكد أنه سيكون عليه يومي 25 و 26 أكتوبر حفلتين غنائيتين خاصة بالتطبيق ومنقولة مجاناً عليه، معتبراً ذلك ترحيباً من الموسم بالمشتركين في الموقع.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه قد طرح عبر حسابه على منصة X مسابقة تتضمن أسئلة وسحوبات على سيارة فاخرة بعد التسجيل في موقع webook.com.

وحظيت المسابقة بإقبال وتفاعل كبير، وتسجيل على الموقع الرسمي لحجوزات الموسم.

فعاليات موسم الرياض 2023

ويتيح الموقع لمستخدميه اكتشاف فعاليات موسم الرياض وشراء التذاكر، ويوفر كافة المعلومات عن الفعاليات ووقتها وتاريخ إقامتها، ونوع التذاكر والفئات واسعارها ومنطقة إقامتها وموقعها، بما يسهل على زوار الموسم من داخل المملكة وخارجها شراء تذاكر الفعاليات في وقت مبكر والاستمتاع بالعروض المقدمة.

وتتجه أنظار العالم، تزامنًا مع افتتاح "موسم الرياض" في نسخته الرابعة 2023 في 28 أكتوبر الجاري؛ صوب العاصمة الرياض التي تشهد مع حفل الافتتاح النزال التاريخي الكبير بين بطل العالم للوزن الثقيل "تايسون فيوري"، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل "فرانسيس أنجانو"، في مواجهة مُثيرة ومرتقبة تصنف من أغنى المواجهات في التاريخ.

يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10 - 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.