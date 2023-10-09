شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز باستضافة مؤتمر معاهدة قانون التصاميم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) قرار الدول الأعضاء استضافة المملكة العربية السعودية المؤتمر الدبلوماسي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التحضيرية لإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم , المنعقد اليوم.

معاهدة قانون التصاميم

ويهدف المؤتمر الدبلوماسي إلى استضافة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لاعتماد معاهدة قانون التصاميم, وقد جرت العادة لتسمية المعاهدة باسم المدينة التي تستضيف المؤتمر.

وتعنى معاهدة قانون التصاميم بوضع إطار دولي لتوحيد متطلبات تسجيل التصاميم الصناعية وتنسيق إجراءاتها بين الدول، وتساعد المعاهدة مودعي الطلبات على حماية تصاميمهم بموجب المعاهدة.

استضافة المملكة للمؤتمر

ويشمل ذلك التفاصيل المتعلقة بمكونات الطلب وتصوير التصميم، وتاريخ الإيداع والنشر.

وزار المملكة مطلع هذا العام وفد رفيع المستوى من المنظمة لاستعراض ملف استضافة المملكة للمؤتمر.

يذكر أن الدول الأعضاء في المنظمة تتنافس منذ العام 2015م على استضافة هذا المؤتمر.