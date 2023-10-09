شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو | ماذا قالت رائدة "ناسا" عن مستقبل السعودية نحو الفضاء؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الدكتورة آنا فيشر، رائدة الفضاء الأمريكية، عن إعجابها الشديد بتطور المملكة في مجال الفضاء، وذلك خلال زيارتها الثانية للمملكة، معبرة عن سعادتها بالتغيرات الكبيرة التي لاحظتها منذ زيارتها الأولى في عام 2012.

وأبدت الدكتورة فيشر إعجابها بالاهتمام الكبير الذي يوليه السعوديون لمجال الفضاء، وتحديدًا برحلة الرواد السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني.

وأشارت إلى انبهارها الكبير بزيادة عدد الرواد السعوديين في مجال الفضاء، مؤكدة أنها فخورة بالمملكة ورحلتها نحو استكشاف الفضاء.

التقدم العلمي

وأكدت "فيشر" أن الطلاب السعوديين يتمتعون بإمكانيات هائلة وفرص متاحة لهم في مجال الفضاء، وذلك بفضل التقدم العلمي السريع الذي تشهده البلد.

وأعربت عن تفاؤلها بمستقبل مشرق لهؤلاء الطلاب في المملكة، نظرًا لتوفير أحدث وسائل التعليم والاهتمام بتنفيذ التجارب التعليمية، وخاصة في وكالة الفضاء السعودية التي تعمل على برنامجها الوطني لتطوير القطاع الفضائي.

مجال الفضاء بالسعودية

وقالت رائدة الفضاء الأمريكية، أنها ترى في مستقبل المملكة واعدًا ومشرقًا في مجال الفضاء، وذلك بفضل وجود هؤلاء الطلاب المبتكرين الذين يمتلكون القدرات والمواهب العالية في هذا المجال.

وأشادت بالتزام المملكة بتعزيز التعليم وتطوير القطاع الفضائي، معربة عن تفاؤلها بمشاركة السعودية في تحقيق تقدم كبير بمجال الاستكشاف الفضائي.

وكالة ناسا

والتقت الدكتورة فيشر بعدد من الطللاب والطالبات في الأحساء والخبر، وذلك في إطار زيارتها الحالية للمملكة، وتحدثت عن مسيرتها المهنية في وكالة ناسا وتجربتها في برنامج مكوك الفضاء ومحطة الفضاء الدولية، وكبسولة أوريون التي تم تطويرها لنظام الإطلاق القضائي التابع لناسا.

وقدمت عرضاً مصوراً عن رحلتها والمهمة التي كلفت بها مع طاقم المكوك الفضائي لاستعادة قمرين صناعيين إلى الأرض.

علوم الفضاء

وأشارت إلى أنها إحدى خريجات أول دفعة للنساء في الولايات المتحدة عام 1978، بوصف المرأة جزءً مهما في مختلف المجالات اليوم إن لم تكن جميعها، وليس فقط علوم الفضاء.

وقالت: "سنحت لي الفرصة بزيارة الرياض في 2012 في اجتماع منظمة مستكشفي الفضاء ASE وإن التطور الذي حدث خلال الفترة القصيرة مذهل".