شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يلتقي وزير الحج ويشيد بالعلاقات مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج اليوم، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وأشاد "سعيد" وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، خلال هذا اللقاء، بعلاقات الأخوة والتعاون التاريخية القائمة بين تونس والمملكة.

الإرادة المشتركة

وأكد الرئيس التونسي على الإرادة المشتركة من أجل المزيد لتعزيز هذه الروابط وتنويعها مستقبلاً.

وجرى التطرق خلال اللقاء إلى التسهيلات الخاصة بإجراءات الحج والعمرة للتونسيين وتوفير أفضل الخدمات لفائدتهم.