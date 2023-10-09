شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج مؤشر "ترتيب" للمدارس الثانوية للعام 1444هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج مؤشر "ترتيب" الذي يقدم ترتيبًا لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس استنادًا على نتائج اختباري القدرات العامة، والتحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة لعام 1444هـ.

ويسعى مؤشر "ترتيب" إلى تحفيز التنافس بين المدارس؛ لتجويد أدائها وتحسين مخرجاتها، والإسهام في إعداد مواطن منافس عالميًا وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.

اختبار القدرات العامة

ويقدم المؤشر ترتيبًا للمناطق وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس وفقًا لمتوسط درجات طلابها في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي التي تنفذها الهيئة.

وقد بلغ عدد المدارس التي شملها المؤشر 4,829 مدرسة للبنين والبنات، وبلغ عدد الاختبارات للطلاب والطالبات في اختبار القدرات العامة (1.424.749)، و (1.060.319) اختبارًا للطلاب والطالبات في اختبار التحصيل الدراسي.

ويستهدف المؤشر الطلبة وأولياء الأمور، وقيادات التعليم العام، ومختصي التعليم العام والباحثين فيه، وقيادات ومنسوبي المدارس.

ويهدف إلى تحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس؛ لتجويد أدائها، وإشاعة ثقافة التقويم والتحفيز المستمر للتحصيل التعليمي، وكذلك تبادل المعلومات بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، ومساعدة أولياء أمور الطلبة؛ لتحديد المدارس المتميزة، والتطوير المستمر لمنظومة التعليم والتدريب.

ترتيب المدارس

ويقدم المؤشر إمكانية البحث عن ترتيب المدارس وفقًا لـ (المستوى الوطني - إدارات التعليم - مكاتب التعليم) للبنين والبنات في المرحلة الثانوية، ويمكن الدخول للمؤشر من خلال هذا الرابط.

الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت مؤخرًا البرنامج الوطني للتقويم المدرسي لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام.

ويتكامل هذا البرنامج مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالميًا.