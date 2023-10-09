شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يصدم منتخب جنوب إفريقيا.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر المقربة من النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي، أن اللاعب رفض الإنضمام لمعسكر منتخب بلاده البافانا بافانا لأسباب خاصة خلال الفترة الحالية.

حيث من المتوقع أن يواصل اللاعب تدريباته مع الأهلي من أجل الإستمرار في مواصلة التألق، والإستعداد للفترة القادمة مع الفريق الأحمر من الموسم الحالي.

هذا وتألق تاو في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ مع الأهلي، حيث تمكن النجم الجنوب أفريقي من تسجيل 4 أهداف في أول جولتين فقط له في الدوري المصري هذا الموسم.

ليضع اللاعب نفسه ضمن قائمة هدافي الدوري مبكرا برصيد 4 أهداف، بالمناصفة مع مهاجم الاتحاد السكندري مابلولو، في موسم رائع أيضا للمهاجم الأنجولي.

تاو يفي بوعوده مع الأهلي

ومع تألق تاو تذاكرت جماهير الأهلي تصريحات اللاعب السابقة في نهاية الموسم الماضي، والذي أكد اللاعب خلالها أن إنطلاقته مع الفريق ستكون مختلفة في الموسم القادم، وأن الإصابات فقط هي ما عطلت مسيرته في البداية.